VIOLA, La strategia per arrivare a Gollini. Drago...

La Fiorentina ha trovato la strategia per arrivare a Pierluigi Gollini. Secondo quanto riportato da La Nazione, si tratta di una triangolazione di numeri che coinvolge Tottenham, Southampton e ovviamente i viola, che devono comunque definire l'operazione con l'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il portiere degli Spurs è destinato a lasciare Londra, Forster a raggiungere Conte e Dragowski a difendere la porta del Southampton, dove arriverà dalla Fiorentina per 5 milioni di euro. In tutto questo comunque la società gigliata è in attesa di una risposta da Cagliari per la proposta-sondaggio su Vicario, per il quale il prezzo non scenderà dai 10 milioni di euro già fissati.