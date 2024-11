VIOLA, Il ritorno in campo di Cataldi. Ai box Gud e Biraghi

FirenzeViola.it

Anche contro il Como la Fiorentina sarà orfana di Albert Gudmundsson. L'islandese, come riportato dal quotidiano La Nazione, ha ripreso venerdì a lavorare con il gruppo e tonerà a disposizione, anche per uno spezzone di gara, solo contro il Pafos in Conference League. Insieme all'ex Genoa è rimasto a Firenze anche Cristiano Biraghi. Il capitano gigliato è rimasto vittima di un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Per Palladino sono due i dubbi principali in vista della sfida del Sinigaglia di Como. Il primo riguarda il ballottaggio, nel ruolo di terzino destro, tra Dodo, favorito nonostante il tardivo rientro dalle fatiche con la nazionale brasiliana, e Kayode; mentre il secondo riguarda la possibilità di far riposare Adli.

Se il regista francese non dovesse essere del match, Bove scalerebbe in mediana e Sottil agirebbe sull'out di sinistra. Al momento però la soluzione più plausibile vede la conferma di Adli accanto al rientrante Cataldi con Bove a supporto di Kean con Beltran e Colpani. In porta tornerà De Gea, mentre in difesa, al di là del ballottaggio Dodo-Kayode, ci saranno Comuzzo, Ranieri e Gosens.