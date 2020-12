VIOLA, Il 29/12 la ripresa degli allenamenti, ma prima...

La Repubblica, in edicola stamani, fa il punto per quanto riguarda l'organizzazione in casa Fiorentina. Da oggi la squadra di Cesare Prandelli avrà a disposizione qualche giorno di riposo, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 29 dicembre. Le ventiquattro ore precedenti saranno utilizzate per svolgere i tamponi ormai di rito. I giocatori che usciranno dai confini nazionali - precisa infine il quotidiano - dovranno seguire una procedura disposta dall'Asl.