VIOLA, Duncan-Pulgar in uscita: scambio con Izzo?

Ancora spazio al mercato sulle pagine odierne de La Nazione: come scrive il quotidiano, nel pacchetto dei viola che possono uscire di scena a gennaio ci sono Pulgar e Duncan. Il cileno ha un buon mercato, visto che ha estimatori in Inghilterra, ovvero il Leeds e in Italia, davanti a una proposta concreta non esiterebbe ad accettare di giocare nel Torino per i prossimi sei mesi. In ogni caso, la Fiorentina vorrà tutelarsi con un diritto di riscatto importante (base minima 13 milioni). Duncan? Il sondaggio più importante ma senza affondare è stato della Lazio. Più defilato il Cagliari. E se come per Pulgar, si facesse avanti il Toro? La Fiorentina potrebbe essere in qualche modo interessata a creare un maxi-affare con i granata puntando su obiettivi futuri. Per l’immediato, invece, la soluzione di Izzo continua a stuzzicare Pradè e Prandelli.