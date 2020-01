VIOLA, Domani occhio al giallo: c'e l'11 di Bologna

Spazio ai temi legati alla sfida di domani pomeriggio contro la Spal sull'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino: come scrive il quotidiano, Vlahovic, salvo clamorose sorprese, sarà titolare anche contro la formazione di Leonardo Semplici e in generale la sensazione è che Iachini voglia confermare in blocco la formazione di domenica scorsa. E questo nonostante l’altissimo rischio squalifiche: lo stesso Milenkovic, Caceres, Lirola e Dalbert infatti, sono sotto diffida. In pratica, tutta la difesa. In questo momento però, non si possono fare calcoli. Conta il presente. E il presente, oggi, significa battere la Spal. A tutto il resto (Coppa Italia, mercoledì, e prossima di campionato col Napoli) si penserà dopo.