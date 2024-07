VIOLA, Caccia a due centrocampisti prima della tournée

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domani è il giorno in cui comincerà a prendere forma il piano d’attacco della Fiorentina per inserire i rinforzi che servono a Palladino in tempi brevi, si legge sul Corriere dello Sport.

Si parla dei due centrocampisti che il tecnico ci conta e spera di averli nella seconda fase del ritiro che comincia proprio domani col viaggio in Inghilterra. Se poi saranno un centrocampista ad ampio raggio (con attitudini offensive) e un trequartista che aggiunge qualità negli ultimi trenta-quaranta metri va bene lo stesso. Continua a tenere banco il nome di Tessmann, che va comunque tenuto d’occhio dopo che lo statunitense ha praticamente mandato all’aria l’intesa tra Venezia e Inter per il passaggio in nerazzurro.