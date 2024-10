VIOLA, Al via la Conference davanti a 10mila spettatori

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino viene dato spazio questa mattina alla sfida di questa sera tra Fiorentina e New Saints di Conference League. Contro i campioni di Galles Raffaele Palladino non vuol sentir parlare di riserve, anche perché dopo le fatiche nei playoff contro gli ungheresi dell’Akademia Puskas, la Fiorentina farà bene a non snobbare nessun avversario di Conference League.

Di certo, la sfida di stasera resta comunque una grande occasione per chi fino a ora ha giocato meno. Al Franchi, di fronte a circa 10 mila spettatori, i viola affrontano il primo atto della loro nuova campagna europea, e poco conta se di fronte ci sarà una formazione il cui valore complessivo non arriva ai 3 milioni di euro.