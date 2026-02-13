Viola al futuro, Gazzetta: "Fabbian-Brescianini le possibili basi"

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica spazio anche a Giovanni Fabbian e Marco Brescianini. La rosea scrive che potrebbero essere proprio loro le prime basi della prossima stagione, un'annata che la società immagina ambiziosa e di rilancio, anche grazie all'arrivo di un dirigente di livello come Fabio Paratici. Prima però tutti in apnea e a battagliare fino al 24 maggio.