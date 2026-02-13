Oggi confronto per Gud. La Nazione "Parola d'ordine: no rischi"

Secondo La Nazione, le notizie positive che attendeva Paolo Vanoli da alcuni giocatori non sono arrivate. In particolare si tratta di Rugani e Gudmundsson, che hanno continuato a lavorare seguendo un percorso personalizzato. Sull’islandese sarà presa una decisione oggi: resta aperta una porticina, con l’imperativo di non correre rischi. Ci sarà un confronto in mattinata tra il calciatore e lo staff medico. In ogni caso il percorso del classe ’97 potrebbe prevedere anche il forfait in Polonia per esserci col Pisa. Più o meno lo stesso scenario che è stato ipotizzato per Rugani.