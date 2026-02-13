Calamai: "Solomon il miglior colpo invernale: può avere l'effetto di Salah"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato di Manor Solomon: "Il mercato invernale è rischioso e complesso, i giocatori buoni nessuno li vende. Devi cercare delle scommesse e trovare delle invenzioni. Devo dire che il mercato della Fiorentina non è stato perfetto, ad esempio non è arrivato un centrocampista incontrista e nemmeno un secondo difensore, ma non c’è dubbio che l’arrivo di Solomon ha portato talento e qualità.

L'israeliano ha fatto un gol straordinario al Torino. Probabilmente potrà trovare in Italia quella consacrazione che non ha trovato in altre realtà. Senza fare paragoni blasfemi, ma Solomon potrebbe essere un piccolo Salah in questo finale di stagione della Fiorentina, perché garantisce gol oltre che assist".