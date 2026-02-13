Harrison vuole restare. Gazzetta: "Ma dovrà convincere il club"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio, nella sua edizione odierna, al futuro di Jack Harison. Il quotidiano scrive che oltre a Solomon l’altro diritto di riscatto è legato all'esterno inglese che è arrivato a titolo temporaneo dal Leeds. Il classe '96 ha grandi motivazioni e ha già espresso la volontà di rimanere nella città che lo ha accolto, però nel suo caso il compito è doppio perché, oltre a doversi battere per la salvezza, serve pure far emergere al massimo le proprie qualità sul campo per convincere i viola a investire su di lui.