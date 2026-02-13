Gud verso il forfait, CorFio: "Ci ha provato ma il dolore è forte"

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla condizione fisica di Albert Gudmundsson, e scrive che l'islandese già ieri ha fatto di tutto per allenarsi in gruppo. In testa una pazza idea: mettersi a disposizione addirittura per la sfida di domani col Como. Il fatto che l’infortunio fosse meno grave del previsto insomma, lo aveva convinto a tentare. Alla fine però si è dovuto arrendere a un dolore ancora troppo forte per permettergli di giocare e, soprattutto, di farlo senza troppe limitazioni.

Il precedente di Kean poi, la partita di Parma giocata con le infiltrazioni e il calvario che ne è seguito, ha fatto il resto. Meglio lasciar perdere, non correre quel rischio, e mettersi al lavoro per riuscire a esserci nello scontro diretto di settimana prossima col Pisa. Obiettivo nemmeno così scontato, ma certamente più alla portata.