Tifosi, in attesa del Tar è caccia al pub. Nazione: "E giovedì in 350"

Come scrive La Nazione, gli ultras della Fiorentina restano in attesa della decisione del Tar del Lazio sul ricorso contro il divieto di trasferta fino a fine campionato. Nessuna deroga per la gara di domani a Como, in vista della quale, comunque, i sostenitori viola stanno già organizzando ritrovi nei pub, case private e circoli. Quanto all’Europa, nessun blocco per le trasferte: nonostante le temperature rigidissime sono previsti circa 350 tifosi della Fiorentina allo Stadion Miejski per la sfida contro lo Jagiellonia.