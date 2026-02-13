Si scalda Gosens, CorSport: "Pronto per giocare dal 1' a Como"

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Robin Gosens, dopo la panchina col Torino, punta a una maglia da titolare a Como. La scelta di rimanere a Firenze nonostante una ghiotta offerta dalla Premier (mittente Nottingham Forest) ha scaldato il cuore dei tifosi che vedono nel tedesco una delle colonne dello spogliatoio. All'importanza capitale che ha negli equilibri del gruppo Robin deve far corrispondere anche una centralità che in campo ha perso. 