Cappellini su RepFi: "Vanoli out? Come fare uno sport estremo"

Cappellini su RepFi: "Vanoli out? Come fare uno sport estremo"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:26Primo Piano
di Redazione FV

Il giornalista Stefano Cappellini si sofferma, tra le pagine de la Repubblica (ediz. Firenze), sul tema dell’esonero di Vanoli che negli ultimi giorni si è diffuso tra i tifosi viola: “Ammesso che Vanoli ha sbagliato più di un cambio nelle fasi finali di alcune partite, e sempre ammesso, ma stavolta non concesso, che sia davvero sua la responsabilità del fatto che la Fiorentina galleggi diciottesima a quasi due terzi di campionato, resta la questione: cacciarlo per prendere quale allenatore? Senza avere una risposta adeguata e convincente, invocare l’esonero è come praticare uno sport estremo, uno di quelli dove ti butti senza paracadute”.