Cappellini su RepFi: "Vanoli out? Come fare uno sport estremo"

vedi letture

Il giornalista Stefano Cappellini si sofferma, tra le pagine de la Repubblica (ediz. Firenze), sul tema dell’esonero di Vanoli che negli ultimi giorni si è diffuso tra i tifosi viola: “Ammesso che Vanoli ha sbagliato più di un cambio nelle fasi finali di alcune partite, e sempre ammesso, ma stavolta non concesso, che sia davvero sua la responsabilità del fatto che la Fiorentina galleggi diciottesima a quasi due terzi di campionato, resta la questione: cacciarlo per prendere quale allenatore? Senza avere una risposta adeguata e convincente, invocare l’esonero è come praticare uno sport estremo, uno di quelli dove ti butti senza paracadute”.