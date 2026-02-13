FirenzeViola Dal futuro incerto alla nuova vita da esterno offensivo: Parisi si scalda per Como

Fabiano Parisi si scalda: l’ex Empoli è pronto per scendere in campo domani a Como. Il ritorno tra i titolari di Gosens potrebbe liberarlo dal ruolo di terzino sinistro per giocare alto a destra, al posto di Solomon che invece sostituirà Gudmundsson sulla fascia opposta. Parisi è pronto ad approfittare di un’altra occasione per dare il suo apporto alla Fiorentina in una gara tutt’altro che banale. Ma che non potrà ammettere un risultato diverso dalla vittoria, visto il momento difficile.

La nuova vita di Parisi.

Il classe 2000 ricoprirà il ruolo che Paolo Vanoli gli ha cucito addosso. L’allenatore ha visto nel terzino le velleità dell’esterno offensivo, adattandolo in una posizione dove si è esaltato. Tra i migliori successi del tecnico c’è la rinascita di Fagioli ma anche la valorizzazione di Parisi, che un anno fa sembrava vicino all’addio in quanto arginato dalla presenza di Biraghi e poi di Gosens. Sennonché Vanoli lo ha reinventato garantendogli un posto da titolare nella sua Fiorentina.

La Fiorentina lo ha blindato.

Starà a Parisi dimostrare di meritarsi tanta fiducia. Il giocatore arrivò a Firenze nel 2023 per 10 milioni più bonus, senza però incidere mai come avrebbe voluto. Adesso può sfruttare la continuità che gli sta dando Vanoli per mettersi in mostra agli occhi di una Fiorentina che lo ha blindato lo scorso settembre rinnovandogli il contratto fino al 2029, quando sembrava volerlo cedere. Parisi sa di giocarsi un'occasione importante per la sua carriera. Lo confermi sul campo.