13 gol nelle ultime 8 gare, La Nazione "Ora può toccare a Ranieri"

La Nazione propone un focus sul reparto difensivo della Fiorentina e scrive che il solo De Gea non può farsi carico della fragilità dell’intero reparto. I viola hanno subito 13 gol nelle ultime 8 gare. Per la trasferta di Como c’è sotto osservazione la coppia Comuzzo-Pongracic, fin qui non impeccabile. Il tecnico Vanoli ha lavorato sui dettagli, facendo leva sulla pressione interna e su alternative pronte a insidiare i titolari. Tra cui Luca Ranieri, che potrebbe rilanciarsi dopo settimane difficili. In attesa di Rugani che può portare solidità e leggerezza psicologica.