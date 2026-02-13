Che sarà di Kean? Gazzetta "In dubbio anche con la salvezza"
La Gazzetta dello Sport scrive che l’ambizione della società, l'importanza del monte ingaggi, il livello di alcuni calciatori e situazioni contrattuali legate alla non retrocessione trasformano in molti casi la speranza di salvezza in assoluta necessità, di gruppo e singolarmente. Moise Kean che guadagna 4 milioni e ha una clausola rescissoria da 62, valida nei primi 15 giorni di luglio.
Una condizione che mette il centravanti già in bilico e difficile da trattenere in viola, perfino con la certezza della Serie A. Sono temi e argomenti quasi inediti e certamente rari per una squadra che è terzultima in classifica e costruita per obiettivi completamente diversi.
