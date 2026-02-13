Cecconi a La Nazione: "Vanoli? Non ci sono alternative credibili"

di Redazione FV

Luca Cecconi, doppio ex di Fiorentina e Como, ha parlato a La Nazione del match di domani tra le due squadre: “Nel calcio non esistono partite dall’epilogo contrato. È chiaro che, per i viola, si tratterà di una gara difficile contro un avversario forte, ma ogni partita ha una storia a sé.

Giusto decretare il futuro di Vanoli in base alla sfida contro il Como?
“Quando si cambia allenatore lo si deve fare per migliorare. E io non so se per la Fiorentina oggi esista un’alternativa credibile in grado di garantire un salto di qualità. Al di là del risultato, credo che domani conterà molto la prestazione. Se la squadra scenderà in campo motivata: sarà quello l’aspetto principale da valutare”.