Le scelte di Vanoli per domani. CorSport: "Doppio ballottaggio"

Le scelte di Vanoli per domani. CorSport: "Doppio ballottaggio"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio alle possibili scelte di formazione di Vanoli in vista del Como. Tra le cose da decidere, Parisi e Harrison si stanno contendendo la fascia destra nei quattro alle spalle del centravanti, che sarà Kean. A centrocampo Fagioli regista, con accanto la coppia formata da Mandragora e Ndour (in leggero vantaggio su Brescianini stavolta): lo decide la rifinitura odierna prima della partenza per Como. 