Zambrotta alla Gazzetta: "La Juve ha perso punti anche coi viola..."

Zambrotta alla Gazzetta: "La Juve ha perso punti anche coi viola..."
Oggi alle 11:57
di Redazione FV

Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juventus e campione del Mondiale 2006 con l'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei bianconeri che domani sfideranno l'Inter: "Rispetto ai nerazzurri salta all’occhio che questi ultimi hanno fatto tanti punti con le squadre che lottano per obiettivi diversi, mentre la Juventus ha perso punti con Cagliari, Lecce, Fiorentina, Verona... Vuol dire tanto per una squadra che deve lottare per la zona Champions o per vincere lo scudetto: alla fine questi punti si pesano".