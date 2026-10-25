A San Siro Fiorentina senza curva. I perché della scelta dei tifosi viola

La Fiorentina di scena oggi all’ora di pranzo a San Siro sarà priva dei propri tifosi. L'edizione odierna di Repubblica ripercorre i motivi che hanno portato alla scelta della parte calda del tifo gigliato. A causa del meccanismo di acquisto dei biglietti (non sono stati riservati biglietti per i gruppi organizzati), che non privilegiava la storicità dei tifosi e chi solitamente segue i viola in trasferta, i gruppi della Curva Fiesole hanno deciso di disertare il settore ospiti del Meazza:

Ma non solo, in settimana, la protesta degli ultras è stata seguita anche dai viola club iscritti al Centro di coordinamento e nonostante molti di questi avessero già organizzato la trasferta, per solidarietà verso gli altri supporters hanno annullato lo spostamento a Milano. Il settore ospiti sarà così vuoto, con la presenza soltanto di qualche tifoso isolato ma di nessun gruppo del tifo organizzato. Un dato non da poco che renderà ancora di più isolata la squadra nel catino di San Siro.