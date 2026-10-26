Adesso servono punti, i viola ufficialmente iscritti alla lotta per la salvezza

Con il k.o. di San Siro, il sesto in stagione, i viola restano in fondo alla classifica e s'iscrivono alla lotta per la salvezza nonostante gli ingenti investimenti dell'estate

Le difficoltà, normali, inevitabili, di un percorso nuovo da affrontare, ma pure le salite che si stanno parando davanti. Se prima del fischio d'inizio a San Siro Paratici rivendica il tempo necessario per veder crescere una squadra nuova nei 90 minuti Vanoli torna all'antico, al passato, almeno nel piano gara. La Fiorentina ricca di qualità immaginata in estate, soprattutto in mezzo al campo, lascia spazio a un terzetto come Fagioli, Ndor e Brescianini che cerca più che altro quantità, e là davanti Pellegrino combatte più o meno da solo.

Eppure grazie a un super De Gea, a episodi favorevoli tra traverse e rigori non dati, i viola erano a andati un passo da un risultato che avrebbe fatto benissimo. La conseguenza è una classifica che adesso impone di fare punti e probabilmente alla Fiorentina di mantenere i panni operai di cui si è vestita a San Siro. Rimandando qualsiasi altro tipo di costruzione, o come minimo quella che la società poteva immaginare qualche mese fa quando gli investimenti sono stati a tre cifre. Un paradosso che oggi si concretizza con una squadra che, suo malgrado, è ufficialmente iscritta alla lotta per la salvezza.