Fiorentina dal paradiso all'inferno in 5 minuti. La Nazione: "Cambi sotto accusa"
Una sconfitta amarissima per la Fiorentina, che a San Siro accarezza il sogno di battere l'Inter prima di subire una clamorosa rimonta nei minuti finali. Come racconta La Nazione, i viola passano dal vantaggio firmato da Jimenez alla sconfitta per 2-1, maturata grazie al rigore trasformato da Zielinski nel recupero. Dal paradiso all'inferno nel giro di pochi minuti.
La squadra di Vanoli parte con un buon atteggiamento, rendendosi pericolosa soprattutto attraverso le iniziative di Mastantuono. L'Inter cresce progressivamente, ma trova sulla propria strada uno straordinario De Gea, decisivo in più occasioni su Pio Esposito e Thuram. Nella ripresa arriva la magia di Alex Jimenez, autore di una conclusione spettacolare all'incrocio dei pali che porta avanti la Fiorentina.
Dopo il vantaggio, però, Vanoli sceglie di abbassare il baricentro, passando a una difesa a cinque e concedendo campo ai nerazzurri. L'Inter aumenta la pressione, colpisce due traverse e trova il pareggio con Thuram al 91'. La beffa definitiva arriva nel recupero, quando un discusso fallo di Valdepenas sul francese porta al rigore trasformato da Zielinski. Una sconfitta pesantissima per i viola, che vedono sfumare una vittoria ormai vicina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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