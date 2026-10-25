Berti e l'aneddoto con Baggio: "Lo convinsi a vedere Vasco lasciando il ritiro"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica, l'ex Inter e Fiorentina Nicola Berti ha raccontato anche un aneddoto che lega a Roberto Baggio, compagno ai tempi di Firenze: "Avevamo 18 anni. Lo convinsi a lasciare il ritiro per venire a Serramazzoni a sentire un concerto di Vasco Rossi. C’erano meno di duecento persone. Noi non eravamo ancora noi, e lui non era ancora Vasco. Come talent scout nella musica avrei avuto un fiuto pazzesco. Com’era il giovane Baggio? "Un genio, ci capivamo al volo, dentro e fuori dal campo. Giocare con lui era incredibile, riusciva a stupirmi ogni volta. Vedeva cose che gli altri non vedevano".