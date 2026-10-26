Il derby di Jimenez, 1 contro 74mila. Cos'è successo nel finale e non solo

Alex Jimenez è stato il grande protagonista del pomeriggio della Fiorentina a San Siro, nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'Inter. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno spagnolo ha vissuto una partita particolare, tra provocazioni, fischi e una rete spettacolare che aveva illuso i viola.Il suo passato al Milan ha contribuito ad accendere ulteriormente gli animi. Jimenez, presentatosi con una vistosa nuova colorazione dei capelli, è diventato presto il bersaglio del pubblico nerazzurro.

Nella ripresa, dopo un confronto acceso con Mkhitaryan, ha provocato la Curva Nord con il gesto del «non vi sento», invitando i tifosi ad alzare la voce. La risposta più importante, però, è arrivata sul campo. Al 65', lo spagnolo ha sorpreso Provedel con una conclusione potentissima dai venticinque metri, indirizzata sotto l'incrocio dei pali. Un autentico capolavoro, secondo gol stagionale dopo quello realizzato contro il Napoli, che aveva portato in vantaggio la Fiorentina.

Sostituito al 75', l'esterno ha poi assistito dalla panchina alla rimonta dell'Inter. Nel finale non sono mancati ulteriori momenti di tensione, con Vanoli costretto a intervenire per allontanarlo da alcuni avversari. Una partita vissuta al massimo dell'intensità, tra talento e provocazioni, che ha confermato la personalità dello spagnolo, certamente tra i migliori della Fiorentina.