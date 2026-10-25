"Il ciclone Croci si abbatte sul Milan Primavera". La Nazione celebra il 2010
"Il ciclone Federico Croci si è abbattuto con tutta la sua forza sul Milan Primavera". Così scrive stamani La Nazione a proposito della prestazione del talento con i ragazzi viola di Andreazzoli nel pomeriggio di ieri. Mattatore del 4-2 rifilato ai rossoneri è stato il classe 2010, autore di una tripletta (prima del rosso nel finale di gara per due gialli rimediati a distanza di 2’) che gli ha permesso di salire a quota 7 reti segnate in altrettante gare giocate e di volare in testa alla classifica cannonieri assieme all’interista Carrara.
Una prova di grande maturità quella fornita dall’Under 20, tutt’altra squadra rispetto a quella che ha stentato nei mesi scorsi e si era avvicinata alla zona retrocessione. Adesso i viola si trovano all’8° posto a quota 10 punti, ad appena due lunghezze dai pla yoff.
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