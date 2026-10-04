Mastantuono: "Gli argentini sono molto esigenti con me e li capisco. Sono felice"

Dopo il 7-0 dell'Argentina al Burkina Faso, in cui ha trovato la sua prima rete con la Nazionale maggiore, Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di Tyc Sports dal prato del Monumental e ha commentato il momento che sta vivendo con la Seleccion: "Sono molto felice di indossare di nuovo la maglia dell'Argentina. È molto speciale per me. Come sapete, sono stato escluso dai Mondiali ed è stato triste perché si sogna sempre di esserci. Ovviamente ero triste e ho pensato a quanto avrei dovuto continuare a lavorare per poter indossare di nuovo la maglia della nazionale. Sono riuscito a segnare un gol e sono molto felice".

In tal senso, Mastantuono è stato più che sincero e ha offerto una riflessione sorprendente parlando delle grandi aspettative riposte in lui a causa del suo precoce esordio al River: "La gente è - onestamente - molto esigente nei miei confronti e lo capisco, so cosa ci si aspetta da me. Dato che sono entrato in questo campo per la prima volta a 16 anni, ovviamente si sono generate molte aspettative. Ciò mi rende felice e cerco sempre di affrontare la situazione con positività, ma gioco per me stesso e per la mia squadra, non per quello che la gente potrebbe pensare di me. Gli argentini sono molto esigenti, sappiamo che sono successe molte cose, spesso sono molto duri con me, ma cerco di godermela, amo essere in Nazionale con così tante persone esperte, che mi aiutano a giocare a calcio", ha concluso il fantasista della Fiorentina.