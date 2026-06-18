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Ufficiali due amichevoli a Londra per la Fiorentina: QPR e Watford

Ufficiali due amichevoli a Londra per la Fiorentina: QPR e Watford
Oggi alle 12:50Primo Piano
di Redazione FV
Le date dei due appuntamenti previsti per la tournée estiva della Fiorentina in Inghilterra, a Londra

Sono state ufficializzate direttamente dai rispettivi club due delle amichevoli che la Fiorentina giocherà nella tournée in Inghilterra organizzata anche questa estate. Sabato 25 luglio toccherà al Queens Park Rangers alle 15, il 29 invece l'amichevole alle 19:30 contro il Watford dell'ex Bove a Vicarage Road.

Due sfide che si giocheranno a Londra, capitale inglese che dunque questa estate si appresta ad ospitare la Fiorentina di Fabio Grosso nella preparazione alla nuova stagione e al primo appuntamento ufficiale fissato per Ferragosto in Coppa Italia.

https://twitter.com/WatfordFC/status/2067532782616871026
https://twitter.com/QPR/status/2067548122612678925