La Juventus vuole Gudmundsson. I viola lo valutano 15 milioni
Tuttosport stamani in edicola si sofferma sui lavori in corso nella Juventus. Il club bianconero sta valutando per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Albert Gudmundsson. L'islandese, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa finestra di mercato.
Il punto di vista della Fiorentina
Secondo quanto riporta il quotidiano, i viola sarebbero disposti ad ascoltare offerte per il giocatore nell'ambito di una più ampia operazione di contenimento del monte ingaggi. La valutazione dell'attaccante si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile rispetto ad altri profili seguiti dalla dirigenza bianconera.
Il giudizio di Spalletti
La pista resta quindi da monitorare con attenzione, anche se ogni decisione definitiva passerà dal giudizio di Luciano Spalletti. L'allenatore vuole infatti approfondire la valutazione tecnica del giocatore prima di esprimere il proprio via libera all'eventuale operazione.
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