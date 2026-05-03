Verso Roma-Fiorentina, Vanoli spera nel recupero in extremis di Piccoli
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Le due emergenze per Vanoli in vista della sfida di domani contro la Roma all'Olimpico sono sempre le stesse, terzino sinistro e centravanti. Alla prima, in caso né Gosens né Parisi diano garanzie, Vanoli ovvierà spostando Luca Ranieri sulla sinistra; per il secondo punto interrogativo invece pronto Albert Gudmundsson come falso nove. Lo avevamo già visto lì contro il Sassuolo, un'interpretazione del ruolo che è piaciuta a Vanoli, che però spera di recuperare in extremis Piccoli.
Per il resto l'abito tattico sarà il solito, ossia il 4-1-4-1. Lo riporta il Corriere dello Sport
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