Verso Roma-Fiorentina, Vanoli spera nel recupero in extremis di Piccoli

Verso Roma-Fiorentina, Vanoli spera nel recupero in extremis di PiccoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Le due emergenze per Vanoli in vista della sfida di domani contro la Roma all'Olimpico sono sempre le stesse, terzino sinistro e centravanti. Alla prima, in caso né Gosens Parisi diano garanzie, Vanoli ovvierà spostando Luca Ranieri sulla sinistra; per il secondo punto interrogativo invece pronto Albert Gudmundsson come falso nove. Lo avevamo già visto lì contro il Sassuolo, un'interpretazione del ruolo che è piaciuta a Vanoli, che però spera di recuperare in extremis Piccoli.

Per il resto l'abito tattico sarà il solito, ossia il 4-1-4-1. Lo riporta il Corriere dello Sport