Fiorentina, la rosa sarà al completo da giovedì: c'è una scintilla da riaccendere

La ripresa al Viola Park è fissata in calendario per domani, quando la Fiorentina tornerà in campo per allenarsi in vista della gara di sabato contro la Juventus. Già dalla seduta di domani il tecnico gigliato riavrà a disposizione Albert Gudmundsson, poi via via rientreranno tutti gli altri nazionali. Prima Pongracic, poi Sohm, Dzeko, Fortini e Comuzzo. La rosa sarà quindi al completo dalla seduta di giovedì, tre allenamenti e sarà tempo di andare in campo contro i bianconeri.

Servirà tempo, ma la sfida alla Juventus potrebbe fungere in tal senso da acceleratore. Al di là dei tre punti in palio (comunque fondamentali) la partita è di quelle capaci di riaccendere la fiammella della passione del popolo viola. Servirà una serata fatta bene, caparbia e gagliarda. Toccherà alla squadra trascinare lo stadio, adesso non può essere altrimenti. A scriverlo è La Nazione.