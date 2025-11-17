Gudmundsson, sogno Mondiale finito: al playoff l'Ucraina. Chiude il girone con 4 gol e 2 assist

Albert Gudmundsson è stato protagonista per 90 minuti nella serata di ieri in Ucraina-Islanda 2-0, gara decisiva per l’approdo ai playoff per i Mondiali 2026. Le due formazioni si sono affrontate nell’ultimo turno appaiate a 7 punti al fischio d’inizio e con la differenza reti a vantaggio dell’Islanda; quest’ultima aveva così due risultati su tre a disposizione per guadagnare il pass per gli spareggi, ma il sogno di partecipare alla kermesse americana si è infranto anzitempo in virtù della sconfitta di Varsavia firmata Zubkov e Gutsulyak.

Il numero 10 della Fiorentina, che ha chiuso il girone D con la sua Nazionale con 4 gol e 2 assist, farà rientro a Firenze in giornata per unirsi poi, a partire da domani, al gruppo di Vanoli. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.