Galli sull'arrivo di Paratici: "Si calerà in una realtà diversa e deve essere un po' psicologo"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della squadra viola in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "C’è stata un’illusione collettiva per il 5-1 con l’Udinese ma io sinceramente non mi sono fatto abbindolare perché è stata una gara falsata, nel senso che la Fiorentina è stata brava a sfruttare al massimo ogni episodio".

Sul ko di Parma: "L’ultima mezz’ora non è stata sbagliata perché tutti hanno cercato di dare il proprio contributo. Certo, se Keane e Piccoli sbagliano dei gol facili, ne paghi le conseguenze".

Sull'arrivo di Paratici: "Sono contento dell’arrivo di un uomo di calcio e spero che entri già domani mattina nello spogliatoio perché il 4 gennaio è già fin troppo tardi: con la Cremonese sarà una gara difficile. In passato ha fatto scelte importanti e ha gestito sempre club importanti. Ora anche lui deve calarsi in una realtà diversa, dove l’obiettivo è non retrocedere. Qui non si lotta per la Champions ed è diverso. Deve capire chi è disposto a fare tutto e chi invece ha già mezzo piede fuori dal pullman. E deve essere pure psicologo per individuare chi sta dicendo la verità".