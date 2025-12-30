Nicolussi Caviglia ha mercato, Tuttosport: "Piace al Cagliari, ma occhio a Lazio e Atalanta"

vedi letture

Si profila un gennaio da protagonista delle trattative per Hans Nicolussi Caviglia, si legge su Tuttosport. Il regista valdostano può lasciare la Fiorentina, dove ultimamente fatica a trovare spazio e vanta diverse pretendenti. In primis il Cagliari che lo segue da tempo: molto dipenderà però dalla questione Prati. Se l’ex Spal dovesse restare, a quel punto i rossoblù potrebbero muoversi solo su altri fronti. Ci sono anche altre due squadre che lo seguono: Lazio e Atalanta.

Se non ci fosse stato il blocco del mercato, forse oggi Nicolussi Caviglia starebbe dalle parti di Formello visto che prima dello stop alle operazioni in entrata i capitolini lo stavano trattando col Venezia. Da non escludere dunque un possibile ritorno di fiamma, così come va tenuta d’occhio l’Atalanta nel caso in cui dovesse partire uno in mezzo al campo tra Brescianini e Samardzic, che hanno entrambi diverse richieste.