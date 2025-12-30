Mercato Fiorentina, La Gazzetta dello Sport: "Obiettivi Samardzic e Brescianini"

vedi letture

Il reparto che sembra destinato a modificare Paratici è il centrocampo della Fiorentina e gli obiettivi viola, per La Gazzetta dello Sport, sono Lazar Samardic e Marco Brescianini dell'Atalanta. Per il primo bisognerebbe trovare una formula giusta con la Dea (come un prestito con obbligo condizionato), che lo aveva preso per circa 20 milioni dai friulani un anno e mezzo fa.

Come detto prima, sul tavolo fra Fiorentina e Atalanta c’è anche Marco Brescianini, 26 anni fra pochi giorni, centrocampista che era già stato seguito nell’estate 2024. Questi due rinforzi arriverebbero perché la Fiorentina è pronta a salutare Richardson e l'altro potrebbe essere Nicolussi Caviglia.