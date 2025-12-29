Infortunati, Gosens ok, Pablo Marì ancora ai box. Da valutare le condizioni di Fazzini

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati dato che oggi la Fiorentina fa ritorno al Viola Park per il primo allenamento della settimana verso la Cremonese (non sono previsti altri riposi fino alla rifinitura di sabato) e verso la nuova partita da non sbagliare. Possibili nuovi test per valutare la condizione generale e dei singoli sotto l’aspetto fisico-atletico comparando anche i dati della partita al Tardini, poi sarà soprattutto la ricerca di nuove idee e nuove soluzioni.

Torna Ranieri dopo la squalifica, ma il posto a sinistra nella linea arretrata se lo prenderà Gosens che ha fatto le prove generali con il quarto d’ora abbondante giocato a Parma, ancora fuori Pablo Marí per la lesione al polpaccio rimediata a Losanna in Conference League. Fazzini da valutare se può rientrare almeno tra i convocati.