Verso Crystal Palace-Fiorentina: ancora tre dubbi tra gli infortunati

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Due giocatori recuperati, tre ancora a parte. La Nazione fa il punto sulla situazione infortunati in casa Fiorentina. Rispetto ai cinque assenti di Verona Paolo Vanoli recupera Rolando Mandragora e Dodo, ma rischia di fare i conti col secondo forfait di fila di Fabiano Parisi. Poi c'è Manor Solomon, le cui condizioni, scrive la Nazione, sono un mistero, visto che l'israeliano durante la sosta era parso più che pronto al ritorno in campo.

Scontata l’assenza di Fortini, che convive ancora con alcuni problemi alla schiena. Tanto il 2006 quanto l’ex Empoli e l’israeliano ieri hanno proseguito nel loro lavoro individuale e solo la rifinitura di oggi chiarirà se almeno gli ultimi due potranno stringere i denti ed essere della partita in Conference (ad oggi pare difficile).

