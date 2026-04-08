Il CorSport racconta: quella volta in cui Antognoni eliminò il Crystal Palace a Viareggio

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Come riporta il Corriere dello Sport, c’è un solo precedente fra Fiorentina e Crystal Palace, non fra le prime squadre ma fra le formazioni giovanili, ed è un precedente incoraggiante. Il 4 marzo 1973, semifinale del torneo di Viareggio, 1-0 per i viola sugli inglesi. Era una Fiorentina piena di giocatori che avevano già debuttato in Serie A e uno di loro, Giancarlo Antognoni, segnò il gol decisivo dopo 3': una legnata di destro al volo in diagonale dopo un’azione da applausi iniziata da Desolati e rifinita da Macchi con l’assist per il futuro capitano viola. L’allenatore era Sergio Cervato a cui Liedholm, tecnico della prima squadra, aveva consegnato i suoi migliori giovani.

Peri viola in campo ancheTendi e Roggi. Il precedente è beneaugurante perché quella Fiorentina vinse poi il “Viareggio” nella finale contro il Bologna. Segnò Rosi nei tempi supplementari e fra i rossoblù c’era Eraldo Pecci.