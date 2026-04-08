Qui Crystal Palace: con la Fiorentina rientra Nketiah, Doucouré ancora fuori

Qui Crystal Palace: con la Fiorentina rientra Nketiah, Doucouré ancora fuoriFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

Sul Corriere dello Sport il punto sugli infortunati del Crystal Palace, avversario domani della Fiorentina nell'andata dei quarti di Conference. Le eagles sono 14esime in Premier, già salve e senza grossi obiettivi, quindi puntano tutto sui giovedì europei: per domani il tecnico Oliver Glasner ha potuto beneficiare di una lunga sosta (ultima gara ufficiale il 19 marzo scorso in Conference contro l'Aek Larnaca).

L'occasione buona per recuperare giocatori come Eddie Nketiah (che insidia Jean-Philippe Mateta in attacco) mentre il mediano Cheick Doucouré (fuori dallo scorso gennaio) lo rivedremo, forse, nella gara di ritorno. 