Con il Crystal Palace tocca ancora a Gudmundsson. Solomon non ce la fa

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Albert Gudmundsson pronto a riscattarsi contro il Crystal Palace. Secondo la Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli si affiderà a lui davanti nella gara d'andata contro il Crystal Palace. L’islandese dagli occhi di ghiaccio è stato decisivo nell’andata degli ottavi contro il Rakow con il rigore trasformato nei minuti di recupero che ha regalato la vittoria ai suoi. Pur in una stagione al di sotto delle sue potenzialità è il miglior marcatore della Fiorentina insieme a Kean, con 9 centri in tutte le competizioni (5 in Serie A e 4 in Conference).

Gudmundsson ha preso parte a cinque gol in questa edizione (3 reti e 2 assist), sempre da subentrato: nessuno ha fatto meglio nella Conference 2025-26 partendo dalla panchina. Kean e i recuperi: su di lui, ma non solo, punterà Vanoli per restare in corsa in coppa e anche per provare a regalarsi, oltre a un trofeo, l’Europa pure nella prossima stagione. Aggiunge la Gazzetta: Manor Solomon è in forte dubbio e al massimo andrà in panchina, idem Fabiano Parisi, quindi sulla corsia di destra ancora spazio a Harrison, che a Verona è stato inghiottito dal grigiore generale però nel finale ha servito a Fagioli il pallone per il tiro da tre punti.