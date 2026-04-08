La grande occasione di Gudmundsson: a Londra per riscattare la stagione

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Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna dedica un focus ad Albert Gudmundsson, spiegando che i numeri e le prestazioni continuano a non tornare. Espulso sabato contro il Verona per un battibecco con Suslov e quindi squalificato lunedì prossimo per Fiorentina-Lazio, l'islandese dovrebbe ritagliarsi quindi uno spazio da protagonista domani sera contro il Crystal Palace, una serata in cui è chiamato a lasciare il segno. A oggi, da quando è a Firenze, Gud ha messo insieme 71 pre­senze, con sole 17 reti (una ogni 4,1 par­tite) e 9 assist. Poco, troppo poco.

Anche per­ché 7 di que­sti 17 gol sono arri­vati su rigore. Dif­fi­cile insomma non usare la parola «fal­li­men­tare» per descri­vere la sua avven­tura a Firenze. Una sto­ria nata tra mille pro­blemi (fisici e per­so­nali, con il pro­cesso che ne ha a lungo occu­pato i pen­sieri) e pro­se­guita senza mai tro­vare una svolta vera.