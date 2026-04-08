La grande occasione di Gudmundsson: a Londra per riscattare la stagione
Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna dedica un focus ad Albert Gudmundsson, spiegando che i numeri e le prestazioni continuano a non tornare. Espulso sabato contro il Verona per un battibecco con Suslov e quindi squalificato lunedì prossimo per Fiorentina-Lazio, l'islandese dovrebbe ritagliarsi quindi uno spazio da protagonista domani sera contro il Crystal Palace, una serata in cui è chiamato a lasciare il segno. A oggi, da quando è a Firenze, Gud ha messo insieme 71 presenze, con sole 17 reti (una ogni 4,1 partite) e 9 assist. Poco, troppo poco.
Anche perché 7 di questi 17 gol sono arrivati su rigore. Difficile insomma non usare la parola «fallimentare» per descrivere la sua avventura a Firenze. Una storia nata tra mille problemi (fisici e personali, con il processo che ne ha a lungo occupato i pensieri) e proseguita senza mai trovare una svolta vera.
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