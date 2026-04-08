Altafini vota Kean per l'attacco del Milan: "Ha potenzialità, lo vedo bene in rossonero"

Altafini vota Kean per l'attacco del Milan: "Ha potenzialità, lo vedo bene in rossonero"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Sulle colonne di Tuttosport in edicola oggi spazio alle parole di José Altafini. Il grande ex attaccante, 216 gol in Serie A dei quali 120 col Milan, parla dell'attacco dei rossoneri citando anche Moise Kean come possibile colpo: "Per l'attacco del Milan prendo in prestito le parole del grande Gino Bartali: 'L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare...'. Chi prenderei tra i nomi fatti? Mi piace Kean.

L'esclusione dal Mondiale dell'Italia non è colpa sua, quest'anno ha fatto comunque diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centravanti bravo e dalla grandi potenzialità, lo vedrei bene nel Milan".