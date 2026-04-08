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Dal Viola Park: Kean assente dall'allenamento. Non c'è neanche Brescianini, ecco il motivo
Giornata di vigilia europea in casa Fiorentina: allenamento sul campo al Viola Park in un mercoledì che porterà la squadra di Paolo Vanoli a Londra nel tardo pomeriggio. A ventiquattro ore dalla gara d'andata dei quarti di Conference contro il Crystal Palace, nella seduta di rifinitura aperta in parte ai media non si è visto Moise Kean, a lavoro personalizzato a parte per i noti problemi alla tibia. Out anche Marco Brescianini, acciaccato e non in lista Uefa. Assenti pure gli altri infortunati Manor Solomon, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini.
Confermati i rientri di Dodo e Rolando Mandragora, regolarmente in gruppo. Dopo l'allenamento pranzo al centro sportivo e partenza, in programma per le 16 dall'aeroporto di Peretola.
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