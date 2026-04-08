FirenzeViola Fagioli, Gudmundsson e non solo: a Londra con la 'Fiorentina A'. E per Vanoli c'è una novità

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E' finito il tempo delle mele, gridava Raz Degan in Albakiara. Non è una rivoluzione così violenta, ma un cambiamento è in atto anche nella scala valoriale del gruppo Fiorentina. Il tempo delle mele, o meglio quello della Serie A, potrebbe lasciare il posto alla primavera dal forte sapore Conference. La salvezza è tutt'altro che blindata, ma con una situazione di classifica che pare più tranquilla, Paolo Vanoli ha provato a fare qualcosa di mai sperimentato finora: preparare la sfida di domani contro il Crystal Palace senza pensare al domani.

Perché finora i giovedì europei erano stati tutti in funzione del weekend successivo, quindi ampie rotazioni e occhio a non rischiare nulla. Adesso che i giovedì rischiano di diventare più densi di significato delle domeniche di fine aprile/inizio maggio, rivedremo calciatori finiti ai margini del percorso Conference: David De Gea su tutti, ma anche Dodo, Nicolò Fagioli, Albert Gudmundsson. Giocatori arrivati a Firenze anche per mettersi in mostra sulla vetrina internazionale, rimasta transennata per lo stato d'emergenza in cui versava l'andamento in Serie A.

E così, contro il Palace, vedremo una Fiorentina A, per quanto possibile. Nessun calcolo in vista della gara di lunedì prossimo contro la Lazio. Anzi, vista la squalifica che dovranno scontare contro i biancocelesti, Fagioli e Gudmundsson paiono titolari scontati a Selhurst Park. Sarà una versione della Viola a cui non eravamo più abituati al giovedì e, come detto, una novità per Vanoli. Uno che ha debuttato da primo allenatore in Europa quest'anno, a cui era stato chiesto di salvarsi, a costo anche di sacrificare la Conference, nelle prossime due settimane sarà chiamato a gestire in maniera più o meno bilanciata anche il doppio impegno. E soprattutto a capire su chi puntare e quando farlo. Lo ha già fatto con Dodo, tenuto fuori dalla trasferta di Verona per averlo tirato a lucido a Londra. Poi ci sarà da reinserire nei giri del motore anche una pedina cruciale contro Manor Solomon e capire come gestire Fabiano Parisi, entrambi dovrebbero essere disponibili per domani, ma i problemi avuti recentemente suggeriscono la cautela.