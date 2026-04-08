Neanche Crystal Palace-Fiorentina sarà in chiaro: ecco dove seguirla

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Anche stavolta la gara di Conference League non sarà in chiaro. L'andata dei quarti di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, gara in programma domani alle ore 21, sarà visibile in esclusiva sui canali di SkySport e in streaming su Now Tv, accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per seguirla invece potete affidarvi a noi: diretta testuale su FirenzeViola.it, ma soprattutto radiocronaca da Londra del nostro Tommaso Loreto, tutto su Radio FirenzeViola!