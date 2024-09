VERSO BERGAMO, Tanti tifosi al seguito. E in campo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In vista della trasferta del Gewiss Stadium (per la quale ci saranno al seguito oltre mille tifosi viola, che inaugureranno il nuovo settore ospiti dell’impianto bergamasco) non sono pochi i dubbi di formazione che ha ancora in testa Raffaele Palladino: come riporta questa mattina La Nazione, se la scelta sul portiere sembra fatta (De Gea è pronto al debutto in Serie A), i punti in sospeso riguardano la difesa (Biraghi potrebbe essere riproposto come centrale) e il centrocampo, reparto in cui Mandragora pare far coppia con Cataldi. In attacco, dietro Kean, Colpani e Sottil.