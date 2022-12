VENUTI, L'ultimo presidio di "violitudine" nella rosa

Nel suo editoriale su La Nazione, Stefano Cecchi, commenta così il probabile addio di Venuti: "Con il sempre più probabile addio di Lorenzo Venuti, la Fiorentina perderebbe l'unico presidio di violitudine in una rosa fatta di tante anime distanti. Lorenzo rappresenta una sorta di Virgilio dell'appartenenza. Il primo a rappresentarla fu Carlino Piccardi, ragazzo di Campo di Marte, dal 1937 al 1947. Negli ne sono poi passati molti, da Romoli nel 1947 a Tendi nella seconda metà degli anni 70. Chi ha rappresentato la Fiorentina nello spogliatoio non è mancato nemmeno negli ultimi anni: Viviano, fiesolano, ha difeso la porta per un anno e Di Carmine lo abbiamo intravisto in Serie A e per un gol in Coppa UEFA".