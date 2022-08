VENUTI, Iniziati i contatti per il rinnovo con i viola

Non si ferma solo ai nuovi innesti il mercato della Fiorentina. Come scrive infatti il Corriere dello Sport, il club viola si sta muovendo anche sulla situazione rinnovi. Il primo nome sulla lista della dirigenza è quello di Lorenzo Venuti: il giocatore va in scadenza nel 2024, ma sono già iniziati i contatti per il prolungamento di contratto, anche in virtù del legame che il terzino ha con Firenze.