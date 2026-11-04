Da Venezia a Reggio Emilia, il Corriere Fiorentino: "La cura argentina rilancia la Fiorentina"

Da Venezia a Reggio Emilia, la Fiorentina ritrova il contributo decisivo dei suoi argentini. Pellegrino e Mastantuono sono tornati a segnare nella stessa partita, proprio come nella trasferta in laguna, interrompendo un digiuno di oltre cinquanta giorni. Il primo ha firmato il pareggio con un movimento da centravanti, superando Turati con il destro. Per il classe 2001 si tratta del terzo gol in Serie A, con una percentuale realizzativa del 23% nonostante appena 13 conclusioni.

Anche Mastantuono ha lasciato il segno con la rete del 3-2. Il classe 2007, convocato dall’Argentina per i prossimi impegni, si sta distinguendo per numeri importanti: è secondo in campionato per tiri totali, terzo per dribbling riusciti e primo per dribbling tentati e tocchi nell’area avversaria. Restano però aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione del pallone e nella produzione di assist, ancora fermi a zero.Dopo dieci giornate, Mastantuono è salito a quattro reti e Pellegrino a tre. La Fiorentina cerca continuità per risalire la classifica e il ritrovato feeling della coppia argentina potrebbe rivelarsi un'arma fondamentale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.